2023/03/28 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 8 دواعش خلال بحث وتفتيش بالسليمانية ضبط مروّجي مخدرات ومتهم بتزوير العملة في بغداد وبابل المحافظات – مراسلو (الزمان) القت مفارز قوات الشرطة الاتحادية، القبض على متهم بتزوير العملة بعد ضبط بحوزته 365 الف دولار واكثر من 30 مليون دينار في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (وفق مذكرة قبض قضائية وبجهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مروّجي مخدرات ومتهم بتزوير العملة في بغداد وبابل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مروّجي مخدرات ومتهم بتزوير العملة في بغداد وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).