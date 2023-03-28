الجواهري يبين أسباب انخفاض صادرات العراق النفطية

2023/03/28 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الثلاثاء، اسباب انخفاض صادرات العراق النفطية في الفترة الحالية، فيما اكد ان القرار الدولي بأنهاء تصدير النفط عبر كردستان سيضيف الى الصادرات النفطية 500 الف برميل يوميا.

وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سباب انخفاض تصدير العراق من النفط الى 3.3 مليون برميل يوميا هو نتيجة؛ التزام العراق بمنظمة أوبك بلس التي تحدد صادرات جميع الدول المنظمة اليها بالتزامن مع الظروف التي تطرأ العى الأسواق العالمية للنفط”.

وتابع، ان “قرار المحكمة الدولية في باريس سيزيد على صادرات شركة النفط الوطنية سومو الى 500 الف برمي يوميا كانت تصدر عبر كردستان”، مشيرا الى انه ” بالنظر الى الظروف العالمية فأن أسعار النفط ستواصل الانخفاض بفعل العديد من العوامل المهمة التي تساهم في ارتفاع الأسعار”.

واستطرد: ان “انتاج العراق من النفط وصل الى 4 ملايين برميل وانخفاض الصادرات امر طبيعي تبعا للسياسات العالمية للنفط”.

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