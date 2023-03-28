برلماني يستبعد تكرار خلافات سانت ليغو بجلسة الموازنة.. “سُتمرر بسلاسة”

2023/03/28 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستبعد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الثلاثاء، تأثير خلافات الكتل السياسية حول قانون سانت ليغو على تمرير قانون الموازنة لعام 2023، فيما عد قانون الموازنة “الأهم” خلال المرحلة الحالية لدى مجلس النواب.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الخلافات بين الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات لن تؤثر على تمرير موازنة العام الحالي”.

وأضاف، ان “تمرير القانون سيكون ببداية الامر عبر وضع فقرة في جدول اعمال المجلس، وهذا ما يؤكد ضرورة مناقشة مسودة الموازنة وفقراتها بصورة منفصلة من قبل الكتل السياسية”، لافتا الى أن “هذا الاجراء ضروري لكي يتم تمرير القانون بتلك سلاسة داخل قبة البرلمان”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “قانون موازنة 2023 يعد الأهم في المرحلة الحالية لدى مجلس النواب، وهو ما يتطلب الإسراع بتمريره”.

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