البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لـ

2023/03/28 | 23:24 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت البحرين، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أبلغت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، فيما لم يوضح المنشور نوعية المخالفات التي ارتكبها.

وأبلغ وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، القائم بالأعمال العراقي "استنكار الوزارة الشديد لما قام به أخيراً من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في البحرين ويتعارض مع مهماته الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في البحرين".

واعتبر الوزير البحريني ذلك تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لبلاده، يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب السيرة الذاتية للوزير المفوض مؤيد عمر عبد الرحمن كوبرلي (60 سنة) الذي لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، هو من مواليد محافظة كركوك العراقية، وكان ملازماً طياراً في وزارة الدفاع العراقية عام 1982، قبل أن يشغل مناصب دبلوماسية في عدد من السفارات منها تركيا وجورجيا والمكسيك.

لقاءات لفتح خط الطيران

وكان القائم بالأعمال في سفارة العراق بالمنامة قد بحث مع مسؤولين بالبحرين في 7 مارس (آذار) الجاري، إعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين، والتقى وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي في مقر وزارة المواصلات بالمنامة.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق، لتقوية أواصر التعاون في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضايا المواصلات، وإعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، لتعلن شركة الخطوط الجوية العراقية بعد اللقاء بيوم عن قرب تسيير رحلات مباشرة بين البحرين والعراق.

ونشرت الشركة على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي أن "إدارة الخطوط الجوية العراقية تعلن عن قرب تسيير رحلات مباشرة بين العراق والبحرين"، إلا أن مصدراً بحرينياً مسؤولاً نفى الأمر.



مؤكداً أنه "ليس هناك أي جديد يتعلق باستئناف الرحلات الجوية الآتية والمغادرة من وإلى العراق".

وبحسب المتداول، فإن تعليق الرحلات بين البحرين والعراق وذلك حتى إشعار آخر، يعود لدعم جهود مواجهة وباء كورونا في المملكة، بحسب ما ذكرته شؤون الطيران المدني البحرينية في فبراير (شباط) 2020.

استدعاء سابق

ولم تكن أزمة استدعاء السفير العراقي في البحرين وتوجيه مذكرة احتجاجية له الأولى، ففي يونيو (حزيران) عام 2019 استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفير العراقي لدى المملكة محمد عدنان محمود الخفاجي للاحتجاج على الاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في بغداد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية السفير يوسف محمد جميل أكد للقائم بالأعمال العراقي، احتجاج مملكة البحرين على ما تعرض له مبنى سفارتها في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.

وذكرت الوكالة أنه جرى تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج في هذا الشأن.

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