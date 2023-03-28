الحكومة العراقية تسحب مشروع قانون مصادرة أموال أركان نظام صدام

2023/03/28 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬ترأسه‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬سحب‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬مصادرة‭ ‬اموال‭ ‬اركان‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬،‭ ‬واحالة‭ ‬التظلمات‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬قرارات‭ ‬الحكومة‭ ‬ 1-تُلغى‭ ‬اللجنة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬البند‭ (‬ثالثا‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬1‭)‬،‭ ‬والبند‭ (‬ثانياً‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ […]

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