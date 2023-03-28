الكتب‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬البلد

2023/03/28 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام تنتشر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسبانية‭ ‬مقاعد‭ ‬من‭ ‬الحجر‭ ‬والخشب‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬والساحات‭ ‬العامة‭ ‬هي‭ ‬اشبه‭ ‬بلوحات‭ ‬فنية،‭ ‬بتصاميم‭ ‬تمثل‭ ‬كتباً‭ ‬لمؤلفين‭ ‬اسبان‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنواع‭ ‬الكتابة،‭ ‬هناك‭ ‬مصطبة‭ ‬بشكل‭ ‬رواية‭ ‬وأخرى‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬ديوان‭ ‬شعر،‭ ‬وبصورة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬أصل‭ ‬لوحات‭ ‬الأغلفة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الورقية‭ ‬المنشورة‭ ‬لتلك‭ ‬الكتب‭.‬ونرى‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المؤلفين‭ ‬الاحياء‭ ‬يأتون‭ ‬ويجلسون‭ […]

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