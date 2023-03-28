2023/03/28 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام تنتشر في العاصمة الاسبانية مقاعد من الحجر والخشب في الحدائق والساحات العامة هي اشبه بلوحات فنية، بتصاميم تمثل كتباً لمؤلفين اسبان في شتى أنواع الكتابة، هناك مصطبة بشكل رواية وأخرى تحمل عنوان ديوان شعر، وبصورة تحافظ على أصل لوحات الأغلفة في النسخ الورقية المنشورة لتلك الكتب.
ونرى عدداً من المؤلفين الاحياء يأتون ويجلسون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتب في ميزان البلد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونرى عدداً من المؤلفين الاحياء يأتون ويجلسون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتب في ميزان البلد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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