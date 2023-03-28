2023/03/28 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محمد بن سلمان يشيد بدعم الرئيس الصيني للاتفاق الإيراني السعودي بكين (أ ف ب) – الرياض – طهران -الزمان توجه وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، الى العاصمة الروسية موسكو، تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف. و يجري امير عبداللهيان مباحثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس بشأن مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبداللهيان في موسكو لبحث تطورات الملف النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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