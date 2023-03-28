عبداللهيان‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الملف‭ ‬النووي

2023/03/28 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يشيد‭ ‬بدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬للاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬ بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الرياض‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ توجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حسين‭ ‬امير‭ ‬عبداللهيان،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭.‬ و‭ ‬يجري‭ ‬امير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬مباحثات‭ ‬ومشاورات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس‭ ‬بشأن‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعلاقات‭ […]

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