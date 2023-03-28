الاعلام الرقمي يحذر من منصات وهمية في التلغرام

2023/03/28 | 23:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر مركز الاعلام الرقمي DMC ، المستخدمين في العراق من حسابات وهمية موثقة على تيليجرام تنتحل أسم المنصة.وذكر المركز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “يحذر مستخدمي منصة […]

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