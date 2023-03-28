رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز

2023/03/28 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز، وذلك مع اقتراب تشريع الموازنة والحكم الدولي بعدم شرعية تصدير نفط اقليم كردستان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن رشيد أكد لرئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز في البرلمان ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وبما يضمن للعراقيين التمتع بثرواتهم الوطنية بعدالة ومساواة".

وتعول بغداد واربيل على قانون النفط والغاز، لحل جميع الاشكاليات المتعلقة بنفط كردستان وحصتها من الموازنة وهي اشكاليات تتجدد سنويًا.

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