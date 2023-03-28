تحذيرات سياسية من سحب

2023/03/28 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وجه القيادي في تيار الحكمة، فرات التميمي، اليوم الثلاثاء، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حيال أمن محافظة ديالى.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، ان "انتشار قوات النخبة في ديالى منذ نحو 3 أسابيع منح الاستقرار والطمأنينة، بعد موجة من الجرائم البشعة وحققت نتائج ايجابية متعددة".

وأضاف، ان "بقاء هذه القوات الى ما بعد اجراء الانتخابات سيقلل من هيمنة قوى السلاح على الأهالي ويعطيهم فرصة للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة دون أي ضغوط ما ينعكس على ملف توزيع المقاعد والأصوات لأنه يعطي للناخب حرية اختيار من يشاء دون أي ضغوط".

وأشار التميمي الى، ان "انتخابات 2021 في دائرة (المقدادية- بلدروز) شهدت هيمنة واضحة لقوى السلاح وارغام لأهالي على التصويت لها وهذا الأمر لايختلف عليه أثنان" على حد قوله.

ولفت الى، ان "وجود قوات النخبة في المحافظة لحين اجراء الانتخابات هو مطلب لكل القوى الوطنية التي تؤمن بصندوق الانتخابات كمعيار للتنافس السياسي".

وكان مصدر مطلع، كشف أمس، الاثنين، عن تمديد خطة فرض القانون في ديالى المستمرة منذ أسبوعين الى 10 أيام أخرى "لتنفيذ ما تبقى من الأهداف".

واضاف لـ( بغداد اليوم) ان "الخطة كان من المؤمل ان تنتهي يوم امس وفق ما حدد لها من ىسقف زمني لكن جرى تمديدها"، لافتا الى ان "وتيرة المداهمات والعملية الامنية للقوات الخاصة القادمة من بغداد مستمرة في ذات السياق".

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