مع مخاوف تعطل امدادات كردستان.. النفط يقترب من الـ79 دولارًا للبرميل

2023/03/28 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

ارتفعت أسعار النفط الخام في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل مخاطر تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق، والآمال في احتواء أزمة القطاع المصرفي، بحسبما نقلت رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 78.65 دولار للبرميل، وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 73.20 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت الأسعار يوم الاثنين أكثر من ثلاثة دولارات بعد أن اضطر العراق إلى وقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا بعد أن أكد قرار تحكيم أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

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