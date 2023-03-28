وسائل إعلام: رينارد فسخ عقده مع

2023/03/29 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة الإخبارية السعودية، بأن الفرنسي، هيرفي رينارد، فسخ عقده مع المنتخب الوطني ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم.

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