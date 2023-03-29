2023/03/29 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة بحضور السادة الأعضاء اليوم الثلاثاء مدير عام شؤون الأفراد في وزارة الدفاع السيدة بان فائق لمناقشة عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة موضوع تسهيل وسرعة إصدار الهويات منتسبي وزارة الدفاع، فضلاً عن مناقشة موضوع الفاحصين والمفسوخة […]

ظهرت المقالة الأمن والدفاع النيابية تبحث مع وزارة الدفاع تضمين المفسوخة عقودهم ضمن الموازنة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية تبحث مع وزارة الدفاع تضمين المفسوخة عقودهم ضمن الموازنة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية تبحث مع وزارة الدفاع تضمين المفسوخة عقودهم ضمن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).