الكربلائي لطالبات جامعة الزهراء... اقتدين بالزهراء علما وأخلاقا

2023/03/29 | 00:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :حسن الهاشمي

نعم انها الرائدة في التربية لأبنائها

وابناء المجتمع على حد سواء، فكانت

معطاءة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، في

علومها الجمة، ومعارفها الناجية التي

كانت بمثابة صمام أمان لسامعها وا

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