شاهد بالفيديو.. الكَصُّ العراقي باللحم أشهى ما يكون وقت الإفطار

2023/03/29 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _EEANcwYPbI

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