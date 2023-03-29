2023/03/29 | 00:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | احمد هوشيار المدير العام لمطار اربيل ضيف #المعادلة مع عبدالسميع عزاوي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W1EWAFWZIQQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | احمد هوشيار المدير العام لمطار اربيل ضيف #المعادلة مع عبدالسميع عزاوي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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