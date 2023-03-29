الشمري يدعو لتكثيف العمل الاستخباري وعدم الاستجابة للضغوطات

2023/03/29 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الى تكثيف العمل الاستخباري الدقيق وعدم الاستجابة للضغوطات.

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