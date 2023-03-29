2023/03/29 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد المتنبئ الجوي واثق السلامي، الثلاثاء، موعد انحدار الكتلة القطبية في العراق.

وقال السلامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجواء العراق ستبقى مستقرة ومعتدلة لغاية يوم غد الاربعاء ثم تشهد البلاد بعدها انحداراً للكتلة القطبية ومصدرها شرق واوربا وتؤدي الى تأثر البلاد تدريجيا وتتعمق يومي الجمعة والسبت بشكل مباشر".

واضاف، ان "فوارق حرارية لافتة ستحدث ينتج عنها نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والاتربة وانحفاض واضح في درجات الحرارة"، مؤكداً أن "هذه الاجواء ستوفر فرصاً لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية شمال البلاد".

واشار الى ان "الانحدار سوف يستمر تاثيره لغاية يوم الأحد المقبل ثم تبدأ بالانحسار".

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