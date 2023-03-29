إسبانيا وألمانيا في ليلة السقوط

2023/03/29 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حقق منتخب إسكتلندا انتصارا ثمينا بنتيجة (2-0) خلال مواجهة إسبانيا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، على ملعب "هامبدن بارك".

وسجل مكتوميناي هدفي منتخب إسكتنلدا في المباراة في الدقيقتين 7 و51.

وبهذا الانتصار رفع منتخب إسكتلندا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 3 نقاط في الوصافة.

وفي مباراة أخرى حقق منتخب بلجيكا فوزا مثيرا على أرض ألمانيا بنتيجة (3-2)، وذلك في مباراة ودية أثناء فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاءت ثلاثية بلجيكا بتوقيع يانيك كاراسكو، روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين (ق 6، 9 و78)، فيما أحرز نيكلاس فولكروج وسيرجي جنابري ثنائية الألمان (ق 44 و87).

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