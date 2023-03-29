النفط: توجيهات للاسراع باستثمار 200 مقمق يوميًا من الغاز المصاحب في ذي قار

2023/03/29 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة النفط على الاسراع باستثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف والذي سيوفر 200 مقمق يوميًا، فضلا عن توسعة حقل الناصرية بطاقة 100 الف برميل يوميًا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، ترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع استثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية و الغراف.



بحضور وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل، ومدير عام شركة نفط ذي قار، فضلاً عن ممثلي الشركات و دوائر مركز الوزارة".

و أكد وكيل الوزارة على "ضرورة الإسراع باستثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف ، الذي سيوفر كميات من الغاز المستثمر من الغاز المصاحب بمعدل (200 ) مقمق /يوم".

وبحسب البيان، اكد وكيل الوزارة أيضا على "الاسراع في تنفيذ مشروع توسعة حقل الناصرية النفطي بطاقة 100 الف ب/ي ، لمساهمته في اضافة كميات جديدة".

يشار إلى أن هذه المشاريع التنموية تعد من الأولويات التي تعمل الوزارة عليها لما لها من مردود إيجابي و إقتصادي على أبناء محافظة ذي قار، بحسب بيان الوزارة.

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