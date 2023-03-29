2023/03/29 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HDwq2UFnBio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صناعة العراق.. كنوز ضائعة ومعادن متبخرة | لقاء وزير الصناعة | باسم الشعب مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صناعة العراق.. كنوز ضائعة ومعادن متبخرة | لقاء وزير الصناعة | باسم الشعب مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).