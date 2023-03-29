2023/03/29 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب السعودي من منتخب بوليفيا بهدفين لواحد، ضمن مباراة ودّية أقيمت على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مساء الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب السعودي يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي.. وهيرفي رينارد يقرر الرحيل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب السعودي يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي.. وهيرفي رينارد يقرر الرحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).