وزير الداخلية يوجه بالإعلان عن صور المطلوبين في السيطرات

2023/03/29 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بالإعلان عن صور المطلوبين في السيطرات الأمنية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم)، أن الشمري "عقد اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات، عبر الدائرة التلفزيونية مع مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات".

وأكد الشمري وفقاً للبيان "على جملة من التوجيهات والتوصيات في مقدمتها العمل على حماية الحدود والمنافذ الحدودية ومتابعة المتاجرين بالمخدرات ومرتكبي ما تسمى بـ(الدگة العشائرية)" مشدداً على "عدم الاستجابة لأي ضغوطات".

وبين، أن "واجب العمل الاستخباري هو منع وقوع الأعمال الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية خاصة مع نهاية عصابات داعش، ومنع جميع عمليات التهريب، وتكثيف التنسيق بين جميع التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية".

وأوضح، أن "نجاح الجهد الاستخباري يكمن في تحديث الخطط والعمليات،" داعياً الى "وضع جدول لتقييم مدراء الأقسام على أساس النزاهة والإخلاص، مؤكداً على التعامل الفوري مع كل من يقدم على إرهاب المواطنين من خلال رمي الرمانات اليدوية او غيرها واعتبارها عملاً إرهابياً".

وشدد وزير الداخلية "على تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين،" مشيراً الى أن "المدن مخصصة للسكن والعيش بأمان لا للدگات العشائرية،" موجهاً "بالإعلان عن صور المطلوبين في السيطرات".

وعلى صعيد آخر أكد الشمري، أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي مع أهمية أن يكون التظاهر بشكل حضاري بعيد عن إغلاق الشوارع وحرق الإطارات كون هذه الشوارع مخصصة للجميع،" موجهاً "بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وفق القانون ومنع أي فوضى في الشارع".

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