النزاهة: 5 آلاف مشروع متلكئ بقيمة 20 مليار دولار

2023/03/29 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، عن رصدها ما يقرب من خمسة آلاف مشروع ستراتيجي متلكئ، بقيمة تجاوزت الـ 20 مليار دولار خلال خمسة أعوام.

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في تصريح للصحيفة الرسمية، إن :"الهيئة وضمن برامجها لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات ومحاسبة المقصرين، رصدت أربعة آلاف و816 مشروعاً ستراتيجياً معطلاً، بقيمة 20 ملياراً و167 مليون دولار والممتدة من العام 2018 ولغاية 2022".

وأضاف، أن "دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، قامت منذ العام 2018 ومن خلال مكاتبها ببغداد والمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح قضايا جزائية بحق المشاريع المتلكئة، مشيراً إلى أن عدد القضايا التي فتحت وصل إلى 1179".

وبين حنون، أن "إطلاق الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من 2012 ولغاية 2024، كان تنفيذاً لقانون هيئة النزاهة الاتحادية الذي يلزم الهيئة بإعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها إلى جانب قرار مجلس الوزراء لسنة 2021، مشيراً إلى إبرام اتفاق تعاون بين الهيئة وشبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية وإعداد التقارير الرقابية والإعلامية".

وذكر، أن "الهيئة تعمل ضمن الستراتيجية على إجراء تقييم للجهات المشار إليها ضمن أربعة مؤشرات تشمل تقييم البيئة المؤسسية وتعاون فرق الوزارة وتشخيص ظواهر ومخاطر الفساد وأخيراً مؤشر مستوى النزاهة".

ونوه الى، أن "الهيئة نفذت استبيانات قطاعية لمدركات الرشوة لـ 102 دائرة في القطاع العام، وبلغت نسب الرشوة خمساً بالمئة، فيما بلغت لهيئة التقاعد، ثلاثاً بالمئة، وكانت لدوائر التقاعد وضمان العمال، ستاً بالمئة".

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