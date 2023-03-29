العراق يقرر

2023/03/29 | 01:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق، مساء الثلاثاء، إعادة

القائم بأعماله في البحرين، مؤيد عبد

الرحمن، "حفاظا على الأعراف

الدبلوماسية"، بعد استدعاء المنامة له

إثر ما اعتبرته "تدخلا في شؤونها".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم ا

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