منتخبنا الأولمبي يحصد المركز الخامس في بطولة الدوحة الدولية

2023/03/29 | 02:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، المركز الخامس في بطولة الدوحة الدولية بعد تغلبه على عُمان بهدف نظيف.وتواجه المنتخبان على استاد حمد الكبير وهو ثالث لقاء لكل منتخب في البطولة.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب حسين عبد الله في الدقيقة (76).وكان منتخبنا الأولمبي قد تغلب على فيتنام بنتيجة 3-0 وخسر […]

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