سلطان النيادي ينشر لقطات مصورة للقاهرة من الفضاء.. ويعلق بوصية للشيخ زايد

2023/03/29 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، لقطات مصورة للعاصمة المصرية، القاهرة، من الفضاء، مثيرًا حالة من التفاعل عبر موقع تويتر.

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