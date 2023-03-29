بايدن يصف إعلان بوتين نشر أسلحة نووية بـ

2023/03/29 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إعلان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية في بيلاروس بأنه "خطير".

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