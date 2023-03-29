أول تصريح لمدرب المنتخب السعودي بعد الاستقالة: لا تقلقوا

2023/03/29 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الفرنسي هيرفيه رونار مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، بحسب الاتحاد السعودي الذي أعلن قبول تلك الاستقالة، وسط تقارير عن موافقة "الثعلب" على عرض لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

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