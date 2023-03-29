"مغازلة السعودية لفكرة تسعير نفطها باليوان الصيني" وتأثير هيمنة الدولار.. مذيع CNN فريد زكريا يثير تفاعلا

2023/03/29 | 07:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تحليل قدمه عن هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.

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