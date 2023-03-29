أهداف تاريخية لميسي.. وإنجاز جديد في فوز كبير للأرجنتين

2023/03/29 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز ليونيل ميسي حاجز مئة هدف مع الأرجنتين بطلة العالم عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفر على كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم الليلة الماضية.

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