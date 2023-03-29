ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وأكبر مصدّر للطاقة.. فريد زكريا يحلل اجتماع بوتين وشي جينبينغ

2023/03/29 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام للقمة التي استمرت 3 أيام بين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ حظيت باهتمام إعلامي محدود.

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