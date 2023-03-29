هل تنهي الانتخابات التشريعية الخلافات السياسية في كردستان العراق؟

2023/03/29 | 08:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خلافات استمرت شهورا، ووسط شد وجذب بين أكبر حزبين في إقليم كردستان، توصلت 7 أحزاب كردية في الإقليم إلى اتفاق يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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