النزاهة ترصد 5 آلاف مشروع متلكئ بقيمة 20 مليار دولار خلال 5 أعوام

2023/03/29 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رصدت هيئة النزاهة، ما يقرب من خمسة آلاف مشروع استراتيجي متلكئ، بقيمة تجاوزت الـ 20 مليار دولار خلال خمسة أعوام.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في حديث للصحيفة الرسمية، إن "الهيئة وضمن برامجها لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات ومحاسبة المقصرين، رصدت أربعة آلاف و816 مشروعاً استراتيجياً معطلاً، بقيمة 20 ملياراً و167 مليون دولار والممتدة من العام 2018 ولغاية 2022".

وأضاف حنون، أن "دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، قامت منذ العام 2018 ومن خلال مكاتبها ببغداد والمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح قضايا جزائية بحق المشاريع المتلكئة"، مشيراً إلى أن "عدد القضايا التي فتحت وصل إلى 1179".

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