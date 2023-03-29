2023/03/29 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - محلياتأفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل ثلاثة اشخاص إثر هجوم مسلح في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم امرأة.. هجوم مسلح يودي بحياة ثلاثة أشخاص في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم امرأة.. هجوم مسلح يودي بحياة ثلاثة أشخاص في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).