2023/03/29 | 09:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشر فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الأربعاء، برفع سيطرة التاجي شمالي العاصمة بغداد.وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز انه “وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شيّاع السوداني، فقد باشر الفريق برفع سيطرة التاجي شمالي بغداد”.وأضاف المصدر ان “السيطرة سيتم تحويلها لمنطقة العبايجي”.

ظهرت المقالة بتوجيه من السوداني..



رفع سيطرة التاجي شمالي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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