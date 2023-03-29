السعودية.. ضبط 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية في الرياض

2023/03/29 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، الثلاثاء، عن ضبط دواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تقدر كميتها بحوالي 5 أطنان في مستودع غير مرخص في الرياض حيث يتم تخزينها، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية.

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