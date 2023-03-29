طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة

2023/03/29 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة وتصاعدا للغبار.

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