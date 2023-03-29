2023/03/29 | 10:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي يحرز لقب بطولة الدوحة الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/29 | 10:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي يحرز لقب بطولة الدوحة الدولية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي يحرز لقب بطولة الدوحة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).