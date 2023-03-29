المحكمة الاتحادية العليا تحسم 19 دعوى في شباط

2023/03/29 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم

عدد من الدعاوى والطلبات الدستورية

واصدار أحكام باتة وملزمة لكافة

السلطات في 19 دعوى دستورية والمدرجة ضمن

جدول أعمالها اليومي.

وذكرت صحيفة "القضاء"، إن "المحكمة

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