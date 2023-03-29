الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإجراء تعديل حكومي يشمل 5 وزراء

2023/03/29 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بإجراء تعديل حكومي يشمل 5 وزراء.وذكرت وكالة “سانا”، السورية أن “الأسد أصدر اليوم المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على […]

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