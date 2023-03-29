2023/03/29 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت قائممقامية محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، منع بيع المواشي إلى مناطق ومدن وسط وجنوب العراق، مع تقديم التسهيلات لاستيراد الحيوانات في خطوة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.وقالت القائممقامية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية توقف بيع المواشي لوسط وجنوب العراق المركز الخبري الوطني.

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