2023/03/29 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان، عن استحصال توجيه رسمي من محمد شياع السوداني على تفعيل قانون الابطال والرواد ذي الرقم (6) لسنة 2013.

وذكر بنيان في بيان إن “دولة رئيس الوزراء يولي حرصاً شديداً على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الرياضيين بمختلف مسمياتهم من خلال توفير الأرضية المناسبة اليهم للوصول الى أقصى مراحل الإنجاز الرياضي”.

وأضاف “تم استحصال توجيه رسمي الى وزارات الشباب والرياضة والإعمار والإسكان وامانة بغداد والمحافظات كافة لتنفيذ تفعيل قانون الأبطال والرواد لشمول من لم يستفيدوا من القانون في السابق”.

وسبق لمستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان ان استضاف مجموعة من الرياضيين ونجوم المنتخبات الوطنية السابقين في مقر المستشارية للاستماع لوجهات نظرهم واستلام مطالبهم بضرورة تفعيل القانون لشمول جميع الرياضيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بتفعيل قانون الرواد والابطال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بتفعيل قانون الرواد والابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).