ميسي يسجل رقما قياسيا جديدا مع الأرجنتين

2023/03/29 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجاوز ليونيل ميسي حاجز مئة هدف مع الأرجنتين بطلة العالم عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفر على كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم الليلة الماضية.ووصل هداف الأرجنتين عبر العصور إلى الهدف رقم مئة عندما افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة بعد 20 دقيقة.وعزز نيكولاس غونزاليز من تفوق صاحبة الأرض، قبل أن يضيف […]

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