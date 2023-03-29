أمريكا تكشف دور أفراد بعائلة بشار الأسد بتجارة المخدرات

2023/03/29 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إدراج 4 شخصيات مقربة من عائلة الرئيس السوري، بشار الأسد لتسهيلهم إنتاج وتصدير "الكبتاغون"، وهو منبه من نوع "الأمفيتامين"، في كل من سوريا ولبنان.

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