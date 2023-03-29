سوريا: إغلاق جميع الموانئ جراّء

2023/03/29 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أغلقت المديرية العامة للموانئ في سوريا،اليوم الأربعاء، كافة الموانئ على الشريط الساحلي باستثناء طرطوس، بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.

واكدت وزارة النقل السورية بحسب وكالة الانباء الرسمية "سانا" أن "المديرية العامة للموانئ أغلقت كافة الموانئ البحرية على الشريط الساحلي باستثناء ميناء طرطوس التجاري بسبب العاصفة البحرية وما يرافقها من اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر".

وحذرت المديرية العامة للموانئ من "استخدام الزوارق البحرية لأي غرض (صيد - نقل..) وعدم المغامرة بذلك والتنسيق مع مخافرها البحرية لأي طارئ".

من جهة أخرى، قالت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، إن البلاد، تتأثر اعتبارا من صباح اليوم بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة، تؤدي لتدني كبير في درجات الحرارة وأمطار متفرقة، ورياح شديدة تتجاوز سرعتها 90 كلم/س.

وحذرت من ارتفاع موج البحر إلى 3 أمتار اعتبارا من بعد ظهر الغد خصوصا في منطقة الشمال، مضيفة "كما نحذر من تطاير اللوحات الإعلانية بسبب شدة الرياح وارتفاع موج البحر خاصة في شمال لبنان".

المصدر: سانا

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