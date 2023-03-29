الرئيس السوري يصدر مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء

2023/03/29 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما أجرى بموجبه تعديلا وزاريا شمل وزارات النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية.

وينص المرسوم رقم 91 للعام 2023 على تسمية فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، بالإضافة إلى أن لؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، أحمد بوسته جي وزير دولة.

وينهي المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيرا للدولة.

المصدر: سانا

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