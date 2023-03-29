وفاة صادق الحكيم نجل السيد الشهيد محمد باقر الحكيم

2023/03/29 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي السيد صادق الحكيم نجل السيد محمد

باقر الحكيم

ونقل المكتب السياسي للسيد عمار الحكيم

ابن عمه "بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء

الله و قدره ، ننعى إليكم رحيل أخينا

وابن عمنا ، سماحة العلامة السيد صادق

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