2023/03/29 | 11:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nqJI1mDThdI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادات الإطارية تجهل موقف زعيم التيار الصدري الذي يلتزم الصمت السياسي منذ أشهر!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادات الإطارية تجهل موقف زعيم التيار الصدري الذي يلتزم الصمت السياسي منذ أشهر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).