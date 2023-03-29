ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد توقف الصادرات من اقليم كردستان العراق وخوف من شح المعروض

2023/03/29 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

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